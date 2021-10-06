Acto por el 40 aniversario de la Escuela Municipal de Artes y Oficios

En la tarde de este martes se desarrolló el acto conmemorativo por los 40 años de vida de la institución educativa. Estuvieron presentes funcionarios municipales, directivos y familiares de la fundadora. Palabras emotivas y arte para recordar los pilares educativos que se forjaron en esta institución.
La ceremonia contó con la presencia del Sr. Gerónimo Repiso, la Sra. Nilda Ester Tomás, Sra Luisa Tomás, Sr. Ramón Tomás, Sr. Adolfo Tomás, el Concejal Norberto Villordo, la Concejal Nelida Sanchez, la Secretaria de Gobierno Lyn Martínez, el Secretario de Hacienda Victor Hugo Ojeda, la Directora de la institución y Coordinadora de Educación Municipal Carmen Delvaux, profesores, alumnos y público en general.
“LA ESCUELA MUNICIPAL NACE FRUTO DE LA IDEA DE UNA MUJER DESINTERESADA PERO CON VOCACIÓN DE SERVICIO, LA SEÑORA BLANCA O PARDOU DE TOMÁS, QUIEN UN 5 DE OCTUBRE DE 1981 CONCRETA SU ANHELADO SUEÑO DE CREAR UNA INSTITUCIÓN, DONDE SE PLASME LA AYUDA PARA LAS AMAS DE CASAS Y PARA TODAS LAS PERSONAS CON VOCACIONES Y TALENTOS ARTÍSTICOS, PARA TODO ESTO ELLA NO ESTUVO SOLA, MUCHAS PERSONAS DE BIEN LA AYUDARON Y LA ALENTARON A SEGUIR.
POR AQUELLOS AÑOS ERA INTENDENTE EL SEÑOR REINALDO REPISO, QUIEN SE HIZO ECO DEL SUEÑO DE LA SEÑORA BLANCA, Y CON EL APOYO INCONDICIONAL DE VECINOS Y COMERCIANTES DE SANTA LUCÍA FUE POSIBLE QUE AQUEL SUEÑO SE CONCRETE.
LA ESCUELA COMIENZA A FUNCIONAR EN EL GALPÓN UBICADO POR AVENIDA SAN MARTÍN N° 583, GENEROSAMENTE CEDIDO EN PRÉSTAMO POR EL SEÑOR ORLANDO NELO CROCCE, TRASLÁNDOSE LUEGO A LA ESQUINA DE AVENIDA ITALIA Y SAN MARTÍN, TAMBIÉN FUNCIONÓ AÑOS DESPUÉS EN EL EX CINE APOLO HASTA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO PROPIO.
SE FORMÓ “LA PRIMER COMISIÓN DE AMIGOS”, CON EL OBJETIVO QUE CADA UNO SE CONVIERTA EN AGENTE TRANMISOR, EN UN MEDIO PARA HACER SABER A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN HACER LLEGAR SU APORTE MATERIAL A ESTA INSTITUCIÓN, QUE COMIENZA A RECORRER UN CAMINO MUY IMPORTANTE PARA EL PROGRESO DE NUESTRA CIUDAD.
LA ESCUELA COMENZÓ A MARCHAR EN POS DE SU OBJETIVO: “QUE LAS AMAS DE CASAS Y LOS JÓVENES APRENDAN LOS CURSOS DIDÁCTICOS, DE ARTES Y OFICIOS, PARA DESEMPEÑARSE EN SUS HOGARES Y COLABORAR EN LA ECONOMÍA FAMILIAR.
EL 11 DE MARZO DE 1983, FALLECE SU FUNDADORA, HACIÉNDOSE CARGO DE LA CONDUCCIÓN LA SEÑORA NILDA ESTHER TOMÁS DE ROLÓN, Y EL 3 DICIEMBRE DEL MISMO AÑO SE INAUGURA EL EDIFICIO, CUYO TERRENO ES DONADO POR EL SEÑOR LUIS PIAZZA, EN EL CUAL HOY NOS ENCONTRAMOS PRESENTES.
ASI LOS AÑOS TRANSCURRIERON, Y LA ESCUELA PERDURA EN EL TIEMPO CON SUS DIFERENTES TALLERES, BRINDANDO APRENDIZAJES Y CONTENCIÓN A LOS ALUMNOS QUE FUERON PASANDO POR SUS SALONES CON LAS GANAS Y EL AMOR QUE DEJARON AQUÍ, PERO LLEVÁNDOSE GRANDES RECUERDOS EN SUS CORAZONES!!
Fuente: Santa Lucía Camina
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