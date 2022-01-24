Listado de personas que recibirán subsidio por emergencia agropecuaria

Este martes 25 de enero desde las 9 hs en Casa de Cultura Municipal se realizará la entrega de cheques a beneficiarios de la emergencia ganadera del año 2021.
La nómina enviada por el Gobierno Nacional es la siguiente:
ACEVEDO DIEGO ARIEL
ACEVEDO GLADYS RITA
ACEVEDO MIGUEL GERONIMO
ACOSTA ZULMA AMALIA
AGUIRRE ALFREDO
AGUIRRE FRANCISCO RAMON
AGUIRRE LIDIA ALEJANDRA
ALARCON CESAR ALBERTO
ALARCON DIEGO DAVID
ALARCON FABIAN ANDRES
ALARCON FRANCISCA
ALARCON MARTIN
ALDERETE RAFAEL
ALEGRE JUAN GUSTAVO
ALEGRE JUANA
ALEGRE NORBERTA
ALEGRE PEDRO DANIEL
ALVAREZ ENZO DIONEL
ALVAREZ GUSTAVO RAFAEL
ANTONIOL OLGA YOLANDA
AREVALO SERGIO LUCIO
AROCHA FAUSTO
ARRIETA BLAS SAMUEL
ARRIETA RAMON ANTONIO
AVALOS JUSTA RUFINA
AYALA RUBEN DARIO
AYALA SILVIA ALEJANDRA
BAEZ BERNARDINA RAQUEL
BAEZ PEDRO FABIAN
BALIENTE ELVIRA ESTER
BAMBA CARLOS AGUSTIN
BARBONA ERNESTINA
BARBONA JOSE AGUSTIN
BARBONA JUAN BAUTISTA
BARRIOS ROBERTO GUSTAVO
BENITEZ JOSE JORGE
BENITEZ MARIA DEL CARMEN
BENITEZ TERESA GLADYS
BOGADO LEONARDO
BRITES ROSALINA
BRITTES SERGIO ANTONIO
CABRERA BLAS
CACERES LIBERATO EUSEBIO
CANO DANIEL DARIO
CANO KARINA ITATI
CANO RAFAEL VICENTE
CANTERO OMAR ARIEL
CARDOZO JUAN RAMON
CARDOZO MARTA JUANA
CARIAGA YOLANDA CATALINA
CHAMORRO FEDERICO ARTURO
CHAMORRO ROQUE
CHAMORRO ZUNILDA
CORDERO HOLTZ GUILLERMO
CORRALES DIANA MARINA
DE BORTOLI ELDA INES
DE BORTOLI ESTEBAN ALBERTO
DELGADO FILOMENA YOLANDA
DUARTE CARLOS LUIS
DUARTE JUSTO ALFREDO
DUARTE RODOLFO FERNANDO
ENCINA RAUL
ENRIQUE HUGO FABIAN
ENRIQUEZ NELLY
ESCALANTE ARNALDO GENARO
ESCOBAR JORGE ANDRES
ESCOBAR JUAN CARLOS
ESCOBAR RAUL ALFREDO
ESPINDOLA DANTE CESAR
ESPINDOLA JUAN ALBERTO
ESPINDOLA MARCELINO CIRIACO
ESTABLECIMIENTO CAMPO VERDE
Fernadez Carlos
FERNANDEZ AMERICO
FERNANDEZ ANGEL ELEUTERIO
FERNANDEZ ANTONIO ISABELINO
FERNANDEZ BENJAMIN
FERNANDEZ CARMEN ISABEL
FERNANDEZ EDGARDO ALFREDO
FERNANDEZ FIDELINA
FERNANDEZ JUAN JOSE
FERNANDEZ JUAN RAMON
FERNANDEZ JUANA
FERNANDEZ JUANA
FERNANDEZ JUANA FRANCISCA
FERNANDEZ LORENZO
FERNANDEZ LUCIO
FERNANDEZ LUIS EUSEBIO
FERNANDEZ OSCAR CATALINO
FERNANDEZ OSCAR DARIO
FERNANDEZ RAUL MAGNO
FERNANDEZ RUFINO ANTONIO
FERNANDEZ SANTIAGO
FERNANDEZ SILVIA CEFERINA
Fernandez Waldo
FERREYRA ARGENTINO MARTIRES
FERREYRA DONATO
FLORES ELEUTERIA
FLORES RAMON OLIMPIO
GALARZA YOGI VIRGINIA ALEJANDRA
GARCIA BENEDICTO
GARCIA ELIDA ARGENTINA
GARCIA RUBEN EUGENIO
GAUNA SALUSTIANO
GAUNA URBANO
GIMENEZ MATIAS
GOMEZ BLANCA LIDA
GOMEZ CEFERINA
GOMEZ HECTOR DAVID
GOMEZ MARIELA ELISA
GOMEZ MONICA ALICIA
GOMEZ PABLO AURELIO
GOMEZ PAULINA VICENTA
GOMEZ PEDRO NOLASCO
GOMEZ ROSA ROGELIA
GOMEZ WALTER SAMUEL
GONZALEZ ALBERTO
GONZALEZ ANSELMA
GONZALEZ ENRIQUE
GONZALEZ ESTEBAN WALTER
GONZALEZ FRANCISCA
GONZALEZ GERONIMO OSCAR
GONZALEZ LUCIA
GONZALEZ MARIA LIDIA
GONZALEZ MARTA ROSALIA
GONZALEZ MARTINA APOLINARIA
GONZALEZ PEDRO RAMON
GONZALEZ RICARDO
GONZALEZ ZULEMA NOEMIA
GUTIERREZ ANTONIO REMIGIO
GUTIERREZ ARGENTINA
GUTIERREZ CAMILA GILBERTA
GUTIERREZ CARLOS
GUTIERREZ RAMON ITATI
HERRERA MANUELA
IBARROLA RAMON FILOMENO
LEDESMA JAVIER IVAN
LEGUIZAMON FIDEL
LENCINA RAMON RICARDO
LEZCANO LEONARDO CESAR
LEZCANO PABLO
LIBERA PAOLA ROMINA
LOPEZ ALEJANDRO NICOLAS
LOPEZ JORGE LUIS
LOPEZ LIBRADA
LUQUE GRACIELA CATALINA
MACIEL MAYRA VICTORIA
MAIDANA ELIEZER ANIBAL
MAMBRIN PATRICIA BEATRIZ
MARQUEZ MARIA PATRICIA
MARQUEZ MARIA ROSA
MARQUEZ TEODORO
MARQUEZ TERESA ITATI
MEDINA JOSE DANIEL
MEDINA VICTOR JOAQUIN
MENDEZ AMADO BENEDICTO
MENDEZ DANIEL RICARDO
MENDEZ JUANA MARCELINA
MEZA MARCOS ALBERTO
MONGELO DANIEL ANTONIO
MONTENEGRO JORGE ANTONIO
MONTENEGRO PAULINO
MONZON AMALIA
MONZON BLAS CIPRIANO
MONZON CATALINA
MONZON EMILCE
MONZON SUSANA ESTER
MUSSIO DIEGO OSVALDO
MUSSIO LUIS GUSTAVO
MUSSIO RAUL ANDRES
MUSSIO RAUL ORESTE
NAVARRO MIRIAN GRACIELA
NICOLETTI ANGEL
NICOLETTI FRANCISCO
NOGUERA ELIDA
NUÑEZ DANIEL ANTONIO
NUÑEZ JORGE ALBERTO
NUÑEZ JUAN ALBERTO
NUÑEZ MIRTA MIRIAM ITATI
NUÑEZ SANTOS TOMAS
NUÑEZ VICTOR DAVID
NUÑEZ VICTOR DAVID
OCAMPO FIDIO FEDERICO
OCAMPO LUIS NAZARENO
OJEDA DEMETRIO
OJEDA MARIO ELIAS DAVID
OLIVERA GRACIELA
olivera juan carlos
OLIVERA ROSA ITATI
OSORIO VICTOR CRISPIN
OVIEDO MARCELINA
OVIEDO MARIA ROSA
OVIEDO RAMONA BEATRIZ
PALACIOS ANTONIO GREGORIO
PANIAGUA ALICIA
PANIAGUA BALTASAR
PANIAGUA GUILLERMO ANTONIO
PANIAGUA RAMON JORGE
PARED FRANCISCO
PARED MIGUEL ALEJANDRO
PARED SANTIAGO
PATALANO FRANCISCO
PAVON VERONICA ELISABET
PERALTA OLGA VICTORIA
PERROTTA PATRICIA NOEMI
PEÑA SABINO MOISES
PHIPPS JOSE ARMANDO
PHIPPS TEOFILO ANTONIO
POZZER ALFREDO OSVALDO
POZZER JORGE OMAR
POZZER MARIA ENRIQUETA
POZZER MARISA LILIANA
QUIROZ GUSTAVO
Quiroz Luis Eugenio
QUIROZ LUIS RUBEN
RAMIREZ ANTONIO ALBERTO
RAMIREZ GABINO
RAMIREZ MARIA CRISTINA
RAMIREZ MIGEL
RAMIREZ RAMON REINALDO
RAMIREZ ROSA
RAMIREZ SATURNINO
RETAMOZO CARLOS
RIOS MARIA CRISTINA
RIVERO ALBINA ITATI
RIVERO PEDRO
RIVERO WALTER GUILLERMO
ROBLEDO SANDRA KARINA
ROJAS JOSE LUIS
Roldan Delia Del Valle
Rolon Agustin
ROLON CLAUDIO ALEJANDRO
ROLON DOMINGO AGUSTIN
ROLON ESTANISLADA
ROLON RAFAEL
ROMERO AIDEE DAYSSI
ROMERO EMILCE
ROMERO MIRTA FIDELINA
Rosales Catalina
RUBERTO RODOLFO ANTONIO
SAETTONE DAVID OMAR
SANCHEZ LORENA ITATI
SANCHEZ WALTER PEDRO
SANDOVAL ALBERTO ANTONIO
SANDOVAL CARLOS
SANDOVAL NELLY
SANDOVAL OSVALDO RAMON
SAUCEDO RAMON DE LA CRUZ
SEGOVIA JOSE LUIS
SEGOVIA JOSE LUIS
SERRANO DIEGO ARIEL
SILVA EMILIA JOAQUINA
SOSA CLARITO DANIEL
SOTELO JUAN RAMON
STORTTI MARIA ANGELICA
TABARE ALEJANDRO SEBASTIAN
TABARE ANTONIO JAVIER
TABARE GREGORIO
TARROZA GRISELDA SUSANA
TOLEDO JORGE HERMINIO
TOMASELLA IRMA ITATI
VALDEZ RAUL FELIPE
VALENZUELA RAUL
VALENZUELA REMIGIO CESAR
VALLEJOS VICTOR BAUTISTA
VARGAS RAMON ROSA
VARGAS TRANCITO SALVADOR
VELOZO JOSE RAUL
VELOZO MABEL
VELOZO MARIA ESTELA
VERDUN JOHANA MACARENA
VERGES GABRIEL DE LOS SANTOS
VILLANUEVA JUAN
VILLANUEVA SARA ITATI
ZABALA ANDRES
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