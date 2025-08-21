Estudiantes de Lavalle presentes en el X Encuentro de Tecnicaturas Agropecuarias

Alumnos de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria de la Subsede Lavalle participaron activamente del X Encuentro de Tecnicaturas Agropecuarias, llevado a cabo en la localidad de Tatá Cuá.
En esta ocasión asistieron estudiantes de segundo y tercer año, quienes tuvieron la oportunidad de presentar los proyectos de investigación que vienen desarrollando en las cátedras de Práctica Profesionalizante y Maquinaria e Instalaciones Rurales.
El encuentro reunió a jóvenes de doce tecnicaturas de distintas regiones de la provincia, generando un espacio de intercambio de experiencias, saberes y prácticas. Además, los participantes pudieron presenciar charlas y exposiciones a cargo de profesionales del INTA y de diferentes empresas privadas vinculadas al sector agropecuario.
La jornada no solo fortaleció el aprendizaje técnico, sino que también se convirtió en un valioso momento de integración entre estudiantes y docentes.
