Santa Lucía fue sede del Torneo Provincial de Fútbol +50 “Juan Carlos Talo García”

Santa Lucía vivió este fin de semana una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Provincial de Fútbol de Veteranos +50, organizado por la Asociación Civil de Fútbol Veteranos de Santa Lucía y fiscalizado por la Federación Correntina de Fútbol de Veteranos.
El certamen, que llevó el nombre de “Juan Carlos Talo García”, reunió a equipos de distintas localidades de la provincia, consolidándose como un espacio de encuentro y camaradería alrededor de la pasión por el fútbol.
La gran final se disputó el domingo por la mañana y tuvo como protagonistas al conjunto local Centenario y a Juventud Unida de Goya. Tras un intenso partido, la definición llegó desde el punto de penal, donde el equipo santaluceño logró consagrarse campeón ante un marco de público que acompañó con entusiasmo.
El presidente de la Asociación, Heber Ulises Matta, expresó su agradecimiento al interventor del Cecilio Echavarría, y a la Municipalidad de Santa Lucía, por el apoyo brindado.
“Nuestra Asociación se caracteriza por ser apolítica, y sin la ayuda de ambos no podríamos haber alcanzado nuestros objetivos. Asimismo, queremos agradecer profundamente a todos los equipos participantes del Torneo Provincial y a cada persona que se acercó a disfrutar de este hermoso deporte que nos une a todos”, destacó Matta.
Con un clima de fraternidad deportiva y el acompañamiento de la comunidad, el torneo se convirtió en un acontecimiento que reafirma la importancia del fútbol de veteranos como espacio de integración y pasión compartida.
CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR
3777 835287