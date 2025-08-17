Tiempo Santa Lucía

17 agosto 2025

Nova Moda celebró el Día del Niño con regalos y sorpresas para los más pequeños

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la tienda de ropa Nova Moda organizó una jornada especial para los niños y niñas de la ciudad. La actividad se desarrolló ayer sábado en la vereda de su local, ubicado sobre Avenida Héroes de Malvinas, donde decenas de familias se acercaron para compartir un momento de alegría.

Durante la tarde, los niños y niñas recibieron muñecas, pelotas, algodón de azúcar y pochoclos, en un ambiente festivo que combinó sonrisas y gratitud. 

La propuesta no solo buscó agasajar a los más pequeños, sino también retribuir la confianza de los clientes que día a día eligen a este local comercial. 

 Este tipo de acciones forman parte del compromiso de Nova Moda con su comunidad, reafirmando su rol como un espacio que promueve no solo la moda, sino también la solidaridad y la cercanía con las familias.
