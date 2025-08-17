Nova Moda celebró el Día del Niño con regalos y sorpresas para los más pequeños

Durante la tarde, los niños y niñas recibieron muñecas, pelotas, algodón de azúcar y pochoclos, en un ambiente festivo que combinó sonrisas y gratitud.
La propuesta no solo buscó agasajar a los más pequeños, sino también retribuir la confianza de los clientes que día a día eligen a este local comercial.
Este tipo de acciones forman parte del compromiso de Nova Moda con su comunidad, reafirmando su rol como un espacio que promueve no solo la moda, sino también la solidaridad y la cercanía con las familias.
CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR3777 835287