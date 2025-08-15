Colisión de dos motocicletas

Dos hombres resultaron heridos este viernes por la noche tras un violento choque entre dos motocicletas Honda 110cc en la intersección de la Avenida Italia y la calle Alvear. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.
El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15, cuando por motivos sujetos a investigación, las dos motocicletas colisionaron. Una de las motos era conducida por una mujer de apellido Umeres, que viajaba junto a un acompañante identificado con el apellido López. En la segunda motocicleta viajaba un hombre de apellido Paniagua, oriundo de la localidad de Yatay Ti Calle.
Tras el impacto, los dos hombres, López y Paniagua, sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por los Bomberos Voluntarios y personal de Salud Pública. Una ambulancia se encargó de trasladarlos al Hospital Juan Ramón Gómez.
La mujer, por su parte, solo sufrió golpes.
CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR
3777 835287