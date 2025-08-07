Accidente 7/8/25

En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 2:30 AM, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Islas Malvinas y la Avenida Raúl Alfonsín.
El incidente involucró a un automóvil conducido por un masculino identificado como D. Aguirre y una motocicleta de 110 cc conducida por F. Báez.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar e inmovilizaron al motociclista, quien luego fue llevado en ambulancia al hospital local por personal de Salud Pública.
