Tiempo Santa Lucía

07 agosto 2025

Accidente 7/8/25


En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 2:30 AM, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Islas Malvinas y la Avenida Raúl Alfonsín. 

El incidente involucró a un automóvil conducido por un masculino identificado como D. Aguirre y una motocicleta de 110 cc conducida por F.  Báez. 

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar e inmovilizaron  al motociclista, quien luego fue llevado en ambulancia al hospital local por personal de Salud Pública. 


