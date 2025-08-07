Prisión domiciliaria en Lavalle para un condenado por violencia de género

El Juzgado de Garantías de Goya informó que un hombre acusado de violencia de género deberá cumplir la pena de manera efectiva bajo la modalidad domiciliaria.
Se trata de José Gabriel A., condenado en 2024 a un año y medio de prisión en suspenso por amenazas y desobediencia judicial en una causa por violencia de género.
La decisión fue tomada el miércoles 6 de agosto por el juez de Garantías de Goya, Jorge Claudio Venialgo, quien revocó el beneficio de la ejecución condicional tras constatar reiterados incumplimientos de las reglas de conducta impuestas.
Como medida adicional, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica en el domicilio declarado por acusado, en la localidad de Lavalle, además de la supervisión policial.
También se dispuso un examen psicológico por parte del Cuerpo Médico Forense para evaluar la continuidad o inicio de un tratamiento, conforme a lo establecido en el fallo original.
CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR
3777 835287