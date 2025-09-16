Grave accidente en acceso a la ciudad

Anoche, pasadas las 21:30hs, se produjo un accidente de tránsito en continuación de calle San Martín que empalma con Ruta Provincial N°27 en el acceso sur de la localidad.
Una mujer de apellido Gutiérrez circulaba en motocicleta cuando perdió el control del rodado, aparentemente al intentar esquivar un bache en la calzada. La maniobra terminó en una caída que le provocó fracturas y politraumatismos de consideración.
Bomberos Voluntarios brindaron las primeras atenciones en el lugar. Luego, Salud Pública trasladó a la víctima en ambulancia al hospital local “Juan Ramón Gómez”, desde donde fue derivada a un centro de mayor complejidad debido a la magnitud de las lesiones.
El hecho reavivó reclamos por el estado del ingreso a la ciudad por acceso sur. El intendente, a través de sus redes sociales, manifestó su solidaridad con la familia de la accidentada y se puso a disposición para acompañarlos en este momento difícil. Asimismo, recordó que la Municipalidad ya había presentado notas formales a Vialidad Provincial solicitando reparaciones y tareas de mantenimiento en ese sector, donde el deterioro del pavimento representa un riesgo constante para los conductores.
