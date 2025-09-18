Tiempo Santa Lucía

18 septiembre 2025

Mujer Herida Tras Colisión con un Perro

Un accidente de tránsito tuvo lugar este jueves a las 9 de la mañana en la intersección de calles Moreno y Lavalle, donde una mujer que se desplazaba en motocicleta resultó con heridas en la cabeza tras colisionar con un canino.

​La mujer de apellido Gonzalez circulaba por la zona cuando inesperadamente el animal se cruzó en su camino, provocando la pérdida de control del vehículo y la posterior caída.

​El personal de Salud Pública acudió al lugar del hecho para brindar asistencia. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

​En el sitio del accidente también se hicieron presentes agentes de la Dirección de Tránsito y de la Policía de Corrientes. 

Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de la tenencia responsable de animales, recordando a los dueños que deben evitar que sus mascotas circulen sin supervisión en la vía pública para prevenir accidentes que pongan en riesgo tanto a personas como a los propios animales.

