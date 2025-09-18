Mujer Herida Tras Colisión con un Perro

Un accidente de tránsito tuvo lugar este jueves a las 9 de la mañana en la intersección de calles Moreno y Lavalle, donde una mujer que se desplazaba en motocicleta resultó con heridas en la cabeza tras colisionar con un canino.
La mujer de apellido Gonzalez circulaba por la zona cuando inesperadamente el animal se cruzó en su camino, provocando la pérdida de control del vehículo y la posterior caída.
El personal de Salud Pública acudió al lugar del hecho para brindar asistencia. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.
En el sitio del accidente también se hicieron presentes agentes de la Dirección de Tránsito y de la Policía de Corrientes.
Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de la tenencia responsable de animales, recordando a los dueños que deben evitar que sus mascotas circulen sin supervisión en la vía pública para prevenir accidentes que pongan en riesgo tanto a personas como a los propios animales.
