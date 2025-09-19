Encuentran en Santa Lucía auto robado en Goya

Ayer jueves la Policía logró recuperar un auto robado en Goya, que había sido dejado con las llaves puestas. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo seguir el recorrido del vehículo, hasta que un efectivo de nuestra ciudad lo encontró circulando en la zona.
El conductor intentó escapar y abandonó el rodado, pero poco después fue detenido mientras deambulaba por las calles de Santa Lucía. El auto ya fue devuelto a su propietario y el detenido quedó a disposición de la Justicia en la comisaría tercera de Goya.
