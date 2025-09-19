Tiempo Santa Lucía

19 septiembre 2025

Encuentran en Santa Lucía auto robado en Goya


Ayer jueves la Policía logró recuperar un auto robado en Goya, que había sido dejado con las llaves puestas. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo seguir el recorrido del vehículo, hasta que un efectivo de nuestra ciudad lo encontró circulando en la zona.

El conductor intentó escapar y abandonó el rodado, pero poco después fue detenido mientras deambulaba por las calles de Santa Lucía. El auto ya fue devuelto a su propietario y el detenido quedó a disposición de la Justicia en la comisaría tercera de Goya.

CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR
3777 835287 