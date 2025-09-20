Operativo antidrogas en Santa Lucía

La Policía Federal llevó adelante un importante procedimiento en la ciudad de Santa Lucía, que terminó con la detención de dos personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes.
Durante los allanamientos, realizados en dos domicilios de la localidad, se secuestró cocaína fraccionada y lista para su comercialización, además de balanzas de precisión, elementos de empaque y motocicletas utilizadas para la distribución bajo la modalidad delivery.
La investigación, iniciada en 2024, permitió establecer vínculos entre los sospechosos y confirmar la actividad ilícita a través de seguimientos e intervenciones telefónicas. Con estas pruebas, el Juzgado Federal de Goya ordenó los operativos que derivaron en el secuestro de elementos clave y en las detenciones.
Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia Federal en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
