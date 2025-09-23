Incendio de vivienda por calle Berón de Astrada

Alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes, un incendio de vivienda se registró en una propiedad ubicada por calle Berón de Astrada.
El fuego consumió por completo una pieza de madera que era utilizada como cocina, donde también se encontraba una motocicleta.
Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se propagara a las casas vecinas.
Afortunadamente, no se reportaron heridos; sin embargo, la familia Almirón sufrió importantes pérdidas materiales. Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
