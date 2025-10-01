Dos obreros perdieron la vida al ser electrocutados

En la intersección de Ruta Provincial N°27 y Avenida Raúl Alfonsín, en ingreso a Santa Lucía, se produjo ayer martes 30 de septiembre minutos antes de las 20 horas, un accidente laboral que derivó en el fallecimiento de dos trabajadores.
Según las primeras informaciones, un andamio metálico utilizado para la colocación de canaletas de desagüe entró en contacto con el tendido de servicio eléctrico, lo que ocasionó una fuerte descarga. Dos obreros murieron de manera inmediata y otras dos personas resultaron afectadas, siendo asistidas en el lugar.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Olivo David Alejandro, domiciliado en Goya, y Cáceres Luis Alfredo, oriundo de Lavalle.
En la emergencia intervinieron Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, personal de Salud Pública, efectivos policiales y peritos de Goya.
La fiscal María Eugenia Ballara determinó que los cuerpos no sean sometidos a autopsia y autorizó su entrega inmediata a los familiares para los actos fúnebres.
