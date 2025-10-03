Bomberos contra el cáncer

Cada mes de octubre, el mundo se viste de rosa para concientizar sobre el cáncer de mama, y en Santa Lucía, los bomberos voluntarios no son la excepción. Desde hace tiempo la institución ha implementado una campaña de concientización que busca visibilizar esta causa tan importante.
Como parte de esta iniciativa, la unidad de rescate ha sido pintada de color rosa, y se puede ver la icónica cinta rosa en su diseño, simbolizando la lucha contra el cáncer de mama. Además, las mujeres bombero del cuartel lucen cascos rosados durante sus intervenciones en rescates y accidentes, reforzando el mensaje de concienciación. También se ha colocado cartelería informativa en el cuartel, brindando recursos y datos importantes a la comunidad.
De esta manera, los bomberos voluntarios de Santa Lucía se comprometen a ser agentes de cambio y apoyo en la concientización sobre el cáncer de mama, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta causa.
CON TU PUBLICIDAD PODEMOS INFORMAR
3777 835287