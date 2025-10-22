Agresión a empleado de la DPEC

Un empleado de la DPEC fue agredido ayer martes por la mañana en Lavalle cuando intentaba cortar el suministro eléctrico por falta de pago.
El hecho ocurrió en la esquina de Papa Francisco y J.R. Vidal, donde el trabajador fue empujado desde una escalera por el hijo del usuario y luego golpeado en el rostro por el padre.
Según el informe del jefe de la DPEC local, también lo amenazaron con un arreador, y no sería la primera vez que esta familia impide el trabajo del personal en ese domicilio.
El caso fue judicializado por lesiones leves y amenazas, y desde el sector piden más medidas de seguridad y respeto para quienes cumplen sus tareas diarias.
