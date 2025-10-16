Tiempo Santa Lucía

Dos accidentes en la mañana del jueves


Durante la lluviosa mañana de este jueves se registraron dos accidentes de tránsito en la zona. El primero ocurrió alrededor de las ocho, en la intersección de Avenida Islas Malvinas y calle Buenos Aires. Allí colisionaron un automóvil, conducido por un hombre de apellido Ortigoza, y una motocicleta guiada por una mujer de apellido Gauna. La motociclista resultó con una lesión en una de sus piernas, fue asistida por Bomberos Voluntarios y trasladada al hospital Juan Ramón Gómez para su atención médica.

Minutos antes, cerca de las siete y cuarenta, un camión Renault protagonizó un despiste sobre la Ruta Provincial veintisiete, a la altura del kilómetro noventa y cuatro, en jurisdicción de Cruz de los Milagros. El vehículo era conducido por Jonathan Riveiro, de Pozo Azul, Misiones. Afortunadamente, el hecho solo provocó daños materiales y el conductor resultó ileso.

