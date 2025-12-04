Reunión para reactivar la Travesía Náutica Santa Lucía – Lavalle – Goya

En la ciudad de Goya se llevó adelante una reunión de trabajo entre Pedro Sa Productor y conductor en Bitácora del Litoral, junto a personal de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, integrantes de Defensa Civil y funcionarios del Municipio de Santa Lucía, con el objetivo de avanzar en la reactivación de la tradicional Travesía Náutica Santa Lucía – Lavalle – Goya, un recorrido de 32 kilómetros con fuerte proyección turística y deportiva para la región.
Durante el encuentro se abordaron aspectos operativos y de seguridad necesarios para evaluar su regreso, considerando que el río Santa Lucía muestra una notable recuperación de su caudal luego de un extenso período de bajante. Estas condiciones renovadas permiten analizar con mayor precisión la viabilidad del evento.
La Travesía Náutica, reconocida por combinar naturaleza, aventura y actividad física, posee un gran potencial para posicionar nuevamente al corredor Santa Lucía – Lavalle – Goya como un atractivo para el turismo activo y las propuestas recreativas vinculadas al río.
Con el trabajo articulado entre las instituciones y la planificación que continúa, se da un paso importante hacia la posible vuelta de una actividad que podría fortalecer el desarrollo turístico y deportivo de la zona.
